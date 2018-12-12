Caricamento...

Calcio Serie D 17a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica

di Redazione

12/12/2018

Si è disputata oggi, mercoledì 12 dicembre del 2018, in turno infrasettimanale, la 17-esima giornata del girone di andata, nel Girone G, del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

Risultati finali Serie D 17-esima giornata, cade il Trastevere in trasferta

Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali: Albalonga-Ladispoli 4-0, Anagni-Torres 2-0, Anzio Lavinio-Latina 0-3, Castiadas-Cassino 0-1, Flaminia -Ostia Mare 2-2, Lanusei-Trastevere 2-1, Latte Dolce-Vis Artena 1-1, Monterosi-Aprilia 0-1, Sff Atletico-Budoni 2-1, Avellino-Lupa Roma 6-1. Per effetto di questi risultati finali, la classifica del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D nel Girone G, dopo 17 turni di campionato, è la seguente: Trastevere e Lanusei 35 punti, Latte Dolce 31, Avellino 30; Albalonga, Monterosi ed Aprilia 28 punti; SFF Atletico e Cassino 27, Latina 25 punti, Vis Artena 23, Ostia Mare 21, Flaminia 20 punti, Anagni e Ladispoli 17, Budoni 16, Castiadas e Torres 15, Lupa Roma 11, Anzio Lavinio 8.

Prossimo turno del campionato di calcio di Serie D Girone G, 18-esima giornata: Avellino in trasferta sul campo della Torres

Questo è invece il calendario completo dei match validi, nel Girone G, per la 18-esima e penultima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D: Vis Artena-Monterosi, Albalonga-Cassino, Aprilia-Castiadas, Ladispoli-Anzio Lavinio, Latina-Anagni, Lupa Roma-SFF Atletico, Ostia Mare-Latte Dolce, Budoni-Lanusei, Torres-Avellino, Trastevere-Flaminia. Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 16 dicembre del 2018 salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND).
