Avellino-Lupa Roma risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
12/12/2018
Bella vittoria oggi, nel turno infrasettimanale di Serie D, per l'Avellino guidato dal mister Bucaro. Al 'Partenio', sotto la direzione dell'arbitro Zamagni di Cesena, infatti, gli irpini si sono imposti sulla Lupa Roma con il risultato tennistico di 6 a 1. L'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Pizzella, Patrignani, Morero, Dondoni, Mithra, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, Sforzini e De Vena, mentre la Lupa Roma, agli ordini del mister Amelia, ha opposto dall'inizio Gori, Perocchi, Romeo, Negro, Fe, Loggello, Cacciotti, Alonzi, Pompili, Scibilia e Tocci.
Avellino-Lupa Roma 6-1, i marcatoriPer l'Avellino le reti sono state segnate da De Vena, autore di una tripletta, da Sforzini, con una doppietta, e da Tribuzzi, mentre il gol della bandiera della Lupa Roma è stato messo a segno da Alonzi. Con i tre punti conquistati oggi l'Avellino si porta a 30 punti in classifica, nel Girone G di Serie D, a -5 dalla vetta dove ci sono attualmente a pari punti il Trastevere ed il Lanusei.
Prossimo turno Serie D, Avellino in trasfertaNel prossimo turno di Serie D, che è valido per la 18-esima giornata del girone di andata, l'Avellino giocherà in trasferta contro la Torres. Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match di Serie D Torres-Avellino, per il Girone G, è in programma domenica 16 dicembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30.
