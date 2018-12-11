Caricamento...

Calcio Serie D 12 dicembre 2018, calendario partite secondo turno infrasettimanale

11/12/2018

Senza un attimo di respiro, in Serie D si scende di nuovo in campo, mercoledì 12 dicembre del 2018, per il secondo turno infrasettimanale della stagione che coinvolgerà tutte le squadre del torneo di calcio dilettantistico in accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega.

Partite Serie D 12 dicembre 2018, fischio d'inizio alle ore 14,30

Tutte le sfide si disputeranno dalle ore 14,30 con l'eccezione delle seguenti sette partite per le quali, invece, è prevista una variazione di orario: alle ore 15 si giocheranno Sanremo-Inveruno nel Girone A, Avellino-Lupa Roma nel Girone G ed Audace Cerignola-Granata nel Girone H. Dalle 15,30 Fasano-Altamura nel Girone H, alle 16 Fidelis Andria-Sarnese sempre nel Girone H della Serie D 2018-2019, Como-Villafranca Veronese nel Girone B alle 18,30, ed RC Cesena-S. Nicolò Notaresco dalle ore 20,30 nel Girone F in accordo con quanto riporta con un comunicato il sito Internet della LND, la Lega Nazionale Dilettanti.

Calendario Serie D 12 dicembre, le partite in programma nel Girone G

Nel Girone G, quello dove è inserito l'Avellino, il calendario completo dei match del 12 dicembre del 2018 è il seguente: Albalonga - Ladispoli, Anzio - Latina, Avellino - Lupa Roma, Flaminia - Ostiamare, Castiadas - Cassino, Città Di Anagni - Torres, Lanusei - Trastevere, Latte Dolce Sassari - Vis Artena, Monterosi - Aprilia Racing Club ed Sff Atletico - Budoni.
Avellino-Lupa Roma risultato finale, marcatori e prossimo turno

Contributi alle PMI irpine per la sicurezza aziendale, elenchi online disponibili

