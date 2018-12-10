Contributi alle PMI irpine per la sicurezza aziendale, elenchi online disponibili
di Redazione
10/12/2018
Sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino sono visionabili gli elenchi relativi all'assegnazione, alle piccole e medie imprese irpine, dei contributi 2018 per la sicurezza aziendale.
Elenchi online contributi sicurezza aziendale disponibili sul sito Internet della Camera di Commercio di AvellinoIn particolare, gli elenchi sono quattro come segue: elenco delle imprese ammesse per l'erogazione dei contributi, elenco delle domande sospese, elenco delle imprese non ammesse ed elenco relativo alle domande fuori fondo. Relativamente agli elenchi, che sono stati pubblicati a seguito di apposita determinazione dirigenziale, la Camera di Commercio di Avellino, inoltre, precisa che per le domande fuori fondo queste potranno essere prese in considerazione in caso di esclusioni o rinunce da parte delle imprese che, invece, sono ammesse o sospese. Ed il tutto avverrà, in ogni caso, secondo quello che è stato l'ordine cronologico di spedizione delle domande.
Contributi PMI per la sicurezza aziendale, notifica esito a tutte le imprese che hanno presentato domandaIndipendentemente dall'esito, tutte le imprese che hanno presentato domanda di accesso ai contributi per la sicurezza aziendale, messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Avellino, riceveranno regolare notifica della decisione che è stata assunta unitamente a tutte le informazioni di interesse.
