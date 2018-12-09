Calcio Serie D 16a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica
di Redazione
09/12/2018
Si è chiuso oggi, domenica 9 dicembre, nel Girone G, il quadro relativo alla 16-esima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali: giocate ieri Cassino-Ladispoli 3-0, Castiadas-Monterosi 0-0, Lupa Roma-Anagni 0-3, Trastevere-Sff Atletico 4-0, Torres-Anzio Lavinio 5-1; giocate oggi Aprilia-Latte Dolce 1-0, Latina-Albalonga 1-2, Ostia Mare-Lanusei 0-1, Vis Artena-Flaminia 2-1, Budoni-Avellino è stata rinviata a data da destinarsi a causa del forte vento.
Classifica Serie D 2018-2019 Girone G, Trastevere sempre al comandoPer effetto di questi risultati finali la classifica del campionato di calcio di Serie D 2018-2019 Girone G, dopo 16 giornate di campionato, è la seguente: Trastevere 35 punti, Lanusei 32, Latte Dolce 30, Monterosi 28, Avellino 27, Albalonga e Aprilia 25, SFF Atletico e Cassino 24, Vis Artena e Latina 22, Ostiamare 20, Flaminia 19, Ladispoli 17, Budoni 16, Castiadas e Torres 15, Anagni 14, Lupa Roma 11, Anzi Lavinio ultimo con 8 punti.
Calendario Serie D Girone G, turno infrasettimanale per la 17-esima giornataNel Girone G, per la 17-esima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie D, si torna subito in campo in quanto incombe il turno infrasettimanale che è fissato per mercoledì prossimo, 12 dicembre del 2018. Le sfide del 17-esimo turno sono le seguenti: SFF Atletico-Budoni, Albalonga-Ladispoli, Anzio Lavinio-Latina, Avellino-Lupa Roma, Flaminia-Ostiamare, Castiadas-Cassino, Anagni-Torres, Lanusei-Trastevere, Monterosi-Aprilia e Latte Dolce-Vis Artena.
Articolo Precedente
Contributi alle PMI irpine per la sicurezza aziendale, elenchi online disponibili
Articolo Successivo
Budoni-Avellino rinviata a data da destinarsi, forti raffiche di vento