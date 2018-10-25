Carta Hype: la nuova proposta di Banca Sella
di Redazione
25/10/2018
- Hype Start: questa è una soluzione molto vantaggiosa perché si tratta di una carta prepagata ma ha anche l’IBAN e inoltre è un prodotto moderno perché è collegata a un’applicazione che permette di gestire molti tipi di operazioni da smartphone con funzioni molto utili del tutto gratuite.
- Hype Plus: non è altro che una soluzione evoluta e potenziata di Hype Start. Qui c’è un piccolo costo da sostenere, ma che offre l’accesso a ulteriori funzioni e l’aumento delle soglie limite di utilizzo annuale della carta fino a diventare quasi una sostituta di un conto corrente.
Quali sono le differenze tra Hype Start e Plus?Come abbiamo già accennato la carta “Plus” offre gli stessi vantaggi del piano Start ma con alcune differenze. Grazie agli specialisti di finanzamia.com scopriamo i servizi aggiuntivi che la carta Hype Plus offre a chi sceglie di utilizzarla:
- Plafond: l’avvaloramento annuo, ovvero il limite di ricarica annuale della tua carta, ha un limite ben preciso se si sceglie la carta Start, si tratta di 2500 euro massimi. Mentre se si passa a Plus per solo 1€ al mese si ha la possibilità di aumentare il Plafond fino a 50 mila euro annui.
- Importo massimo ricaricabile giornaliero: il limite per il piano Start è di 1000€ massimi da poter caricare sulla carta nel medesimo giorno. Con Hype Plus invece puoi passare a un limite di 10 mila euro.
- Limite di prelievo: raddoppiano anche i limiti di prelievo passando dai 250 euro di Start ai 500 euro di Plus.
- Limiti di spesa: nel piano Start ci sono anche i limiti di spesa, ciò significa che il massimo che puoi spendere per una singola operazione in uscita (pagamento) è di 999 euro. Con la carta Plus invece il limite si alza all’intero importo presente sulla carta.
- Limite di trasferimento: i bonifici con la carta Hype Start sono limitati alla somma di 1000 euro, invece con la carta Plus possono arrivare fino a 4900.
Altre caratteristiche di Hype PlusGrazie alla funzionalità Plus i titolari di carta Hype, sempre per la cifra di 1 euro al mese, possono usufruire del Servizio Europeo Addebiti Diretti: i famosi bonifici SEPA. Ciò significa che si ha la possibilità di fare molti altri tipi di operazioni come la domiciliazione bancaria delle bollette. Chi possiede la carta Hype non deve fare altro che comunicare al creditore le proprie coordinate bancarie e allora i pagamenti saranno autorizzati. Ciò significa poter evitare la scomodità dei pagamenti tradizionali e velocizzare i processi. Per chi possiede un account Paypal è anche possibile collegare la propria carta Hype al proprio conto. Da quel momento si potranno effettuare ricariche sulla carta direttamente dal proprio conto e questo tipo di operazione non ha alcun costo aggiuntivo, per di più il tutto si svolge in tempo reale.
Accredito dello stipendioTrattandosi di una carta con IBAN è possibile anche farsi accreditare lo stipendio. Tutto quello che bisogna fare è comunicare al proprio datore di lavoro le coordinate bancarie di Hype. Accreditare lo stipendio su questa carta è funzionale perché permette di avere una gestione costante e consapevole delle proprie finanze anche grazie al supporto dell’app di Hype. Per procedere all’accredito dello stipendio però, sarebbe meglio passare al piano Plus perché altrimenti si possono raggiungere molto facilmente i limiti della carta Hype Start e non sarà più possibile ricevere l’accredito dello stipendio.
Dove si trovano i dati bancari di Hype?La carta Hype permette di inviare e ricevere bonifici per questo pur essendo una prepagata è dotata di IBAN. Questa fondamentale coordinata bancaria è consultabile direttamente sull’app in pochi passi:
- Sulla schermata principale dell’app basta cliccare sui 3 pallini in basso a destra e accedere al proprio profilo.
- Nel menù pagamenti è necessario premere sul pulsante Coordinate Bancarie
- Qui si può trovare il codice IBAN che comprende anche i dati SWIFT/BIC necessari quando si deve ricevere un bonifico in euro nell’area SEPA.
Il sistema di gestione del denaro smart di HypeIntegrato all’utilizzo standard della carta c’è anche un sistema di gestione delle finanze molto interessante che viene chiamato “Puoi Spendere”. Grazie a questo sistema si può sapere in tempo reale quanto denaro si ha davvero a disposizione e si può realmente spendere. Alla voce “Puoi Spendere” si troverà il denaro effettivamente disponibile al netto dei pagamenti programmati. L’app infatti consente di impostare obiettivi di risparmio: si può impostare una certa cifra e Hype risparmia per il titolare della carta una certa somma ogni giorno a seconda della propria disponibilità economica. Quindi dal saldo totale l’app sottrae gli importi impiegati per raggiungere gli obiettivi, ma ovviamente se si desidera comunque utilizzare le somme risparmiate lo si potrà fare senza alcuna limitazione. Ciò significa che si possono comunque fare operazioni di pagamento che superano la voce “Puoi Spendere”. Ad esempio se il proprio “Puoi Spendere” è pari a 100€ e si ha un obiettivo di risparmio di 200€ si può comunque effettuare un pagamento da 250€ senza limitazioni. Questo servizio, quindi, serve solo come incentivo al risparmio.
Conclusioni su carta HypeGrazie alle sue funzionalità avanzate e moderne questa carta aiuta in una gestione del denaro intelligente programmando obiettivi che poi si potrà raggiungere piano piano nel tempo per realizzare un piccolo sogno o progetto. Con 12€ all’anno offre un servizio non indifferente e tranquillamente paragonabile ad altre carte prepagate con IBAN più costose.
