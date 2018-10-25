Home Irpinia news Web marketing, torna Eccellenze in Digitale per le imprese irpine

Web marketing, torna Eccellenze in Digitale per le imprese irpine

di Redazione 25/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per il corrente anno torna in Irpinia Eccellenze in Digitale, il progetto di Google ed Unioncamere che è finalizzato a promuovere, sul web, la presenza delle PMI. Servizi gratuiti per migliorare la comunicazione digitale Ne dà notizia la Camera di Commercio di Avellino nel precisare in particolare che, grazie ad Eccellenze in Digitale, le piccole e medie imprese potranno accedere a tutta una serie di servizi gratuiti che possono non solo accrescere il business online, ma anche migliorare la comunicazione digitale grazie al web marketing. Inoltre, riferisce la Camera di Commercio di Avellino con un comunicato, grazie alla collaborazione con Punto Impresa Digitale (PID) saranno organizzati dei seminari che, basati sulla formazione, tra teoria e pratica, saranno caratterizzati da confronti collettivi con le stesse piccole e medie imprese partecipanti al progetto. Ecco come aderire al progetto Eccellenze in Digitale per le PMI Per conoscere il calendario dei seminari basta consultare il sito Internet dell'Ente camerale e la pagina della Camera di Commercio di Avellino sul social network Facebook. Sempre dal sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, inoltre, è possibile accedere al link che rimanda alla compilazione di un apposito modulo che è finalizzato all'adesione al progetto Eccellenze in Digitale