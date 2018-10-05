MFW nuove tendenze per l'uomo
di Redazione
05/10/2018
La settimana della moda a Milano è stata anticipata dalla sfilata di Elena Mirò by Vanessa Incontrada. Milano Fashion Week 2018 sfida Londra e Giorgio Armani vince tutto facendo sfilare la nuova collezione primavera-estate 2019 da un hangar di Linate: la stagione autunno-inverno 2018/2019 per la moda uomo è ricca di nuove tendenze con protagonisti i colori vivaci contrapposti ai grandi classici come grigio, beige e blu.
Moda maschile, tendenze 2018-2019Il guardaroba maschile per la stagione F/W 2018-2019 è in continua evoluzione, almeno secondo la moda uomo delle sfilate alla Milano Fashion Week. Le nuove tendenze mettono in cattedra colori molto vivaci in contrapposizione a quelli classici come blu, grigio e beige. Il vissuto quotidiano ha influenzato moltissimo gli stilisti, i quali si sono divertiti a cambiare anche in maniera radicale il look maschile e un revival rivolto agli anni Sessanta. Lo stile vintage si evince nelle linee delle giacche e dei pantaloni e si possono visionare su https://www.tiffanybergamo.com/categoria-prodotto/uomo/. Il colore predominante di questa stagione è una giusta via di mezzo, ovvero il marrone. La nuance sarà di moda in numerose tonalità e in abbinamento a colori veramente vivaci e molto caldi, come il giallo e l’arancione. L’inverno, di solito molto freddo, si accende grazie a colori e abbinamenti sgargianti, anche nell’abbigliamento formale. Per quanto riguarda proprio la moda classica e formale, essa includerà delle novità come gli scacchi grandi e colorati, in puro stile British ripreso dagli anni ’60. Qualche anticipazione e una sorta di ispirazione si può già trovare in qualche marca cheap come OVS, ma anche i grandi stilisti hanno sfoderato numerose sfumature nella moda uomo. Il velluto è un tessuto che oltre a invadere l’home design, ha prepotentemente spopolato durante gli show. I maglioni, in puro stile casual chic, dovranno essere abbinati a dei pantaloni a quadri.
Tempo libero uomo, total black e classicoNon mancheranno certo i capi dedicati al tempo libero. Lo stile casual è caratterizzato da capi sportivi ed atletici: la tuta e le sneakers insieme al nylon sottolineano una tendenza athletic, in total black. Se lo stile vintage si ispira agli Anni Sessanta per maglioni e pantaloni, le tendenze per quanto riguarda cappotti e giacche sono di ispirazione Anni Novanta, con il grande ritorno del Paltò. Però, le giacche saranno in pelle o in velluto, con una reinterpretazione del chiodo e dei giubbotti aviator. I cappotti saranno in stile British, quindi sì al trench e al doppiopetto. La bag da uomo viene sdoganata grazie al marsupio portato a spalla. Gli accessori acquisiscono importanza, tanto che nelle passerelle della MFW c’è stato stupore per la presentazione di cappelli colorati con un caratteristico cinturino.
MFW, Giorgio Armani per l’uomo modernoLa Milano Fashion Week 2018 ha sfidato Londra grazie alla storia della moda italiana e a delle ricorrenze importanti. Oltre alle tendenze uomo per l’autunno-inverno 2018/2019, ogni stilista ha uno sguardo green, ossia rispettoso dell’ambiente e della dignità dell’uomo. La fashion week è stata intensa e ricca di appuntamenti, come la sfilata di Elena Mirò by Vanessa Incontrada, dedicata alle donne che vogliono essere se stessi nonostante gli stereotipi. O ancora, presentazioni di giovani brand e la seconda edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia 2018, i premi dedicati alla moda attenta all’ambiente al Teatro La Scala, la sfilata delle celebrities sul tappeto verde, e infine Giorgio Armani, il quale ha vinto tutto con una performance live di Robbie Williams e una sfilata nell’hangar di Milano Linate. In passerella, le collezioni uomo e donna attraverso le quali Emporio Armani riafferma la sua supremazia con abiti da uomo fluidi, blazer destrutturati per lei, una gamma colore elegante e senza tempo e perfettamente in linea con i focus del brand.
