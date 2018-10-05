Sangiorgio calzature presenta il suo nuovo e-commerce
di Redazione
05/10/2018
Sangiorgio Calzature, per celebrare gli oltre 70 anni di attività, recentemente ha presentato il suo nuovo e-commerce: qualità, servizio e cortesia non solo nel piccolo negozio di Merate, bensì anche online.
Sangiorgio Calzature, dal negozio al webDa oltre 70 anni, la bottega storica Sangiorgio Calzature a Merate è da sempre, per la zona di Lecco e dintorni, una meta ambita per lo shopping di tutta la famiglia. Si tratta di una boutique dove acquistare scarpe e borse dei principali marchi di accessori moda donna e uomo di brand italiani e internazionali. Negli anni la famiglia Sangiorgio ha costruito un rapporto speciale con ogni tipo di clientela, anche quella più esigente. Del resto, soddisfare la clientela è un’arte che richiede tempo, dedizione, professionalità e passione per il proprio lavoro. Sangiorgio Calzature nasce nel 1947 in Piazza Prinetti a Merate. Una boutique in posizione strategica, visto che la zona attira coloro i quali abitano nei paesi limitrofi e fuori provincia. Infatti, gli aficionados arrivano da Monza, Bergamo e persino Milano. L'eleganza, la cura del dettaglio, l'attenzione al cliente e alle sue esigenze deriva dal fondatore, ovvero Giuseppe Sangiorgio. Si tratta di un venditore ambulante che, dopo vent'anni di mercati come gavetta, ha deciso di dare a Merate una vetrina in pianta stabile in cui offrire alla clientela il meglio. L’intuizione si è rivelata vincente e viene portata avanti con successo, di generazione in generazione.
Storia di Sangiorgio CalzatureSe oltre settant’anni fa, aprire un negozio era una grande sfida per Sangiorgio, ora i figli hanno raccolto la sfida di rendere internazionale l’attività grazie a www.sangiorgiomerate.it . Ogni calzatura è frutto di una storia di lavoro e passione che è importante conoscere e trasmettere e vendere una scarpa alla volta, servire una persona alla volta, ha insegnato al capofamiglia e ai suoi figli a riconoscere la soddisfazione del cliente. Tramite l’e-commerce di Sangiorgio, la ditta può raggiungere più nicchie di mercato e ogni parte del mondo, facendo conoscere anche il Made in Italy oltre che far sentire le persone uniche e speciali. Insomma, lo stesso concetto applicato alla vendita in bottega e che ha fatto nascere collaborazioni e amicizie solide. I figli hanno anche voluto rendere omaggio al padre, in quanto è scomparso nel 2001. La sua memoria sarà viva sul web, non solo nel cuore dei meratesi che lo ricordano con molto affetto per la sua umanità e cortesia. Dopo la sua morte, il testimone è stato raccolto da Enrico e Francesco e le altre figlie con i rispettivi mariti: tutti dirigono lo staff con passione e mantenendo sempre i riflettori puntati sul cliente. I due fratelli sottolineano anche l’importanza di avere delle collaboratrici eccezionali, pronte a mettere a disposizione la loro professionalità e passione per far crescere il negozio negli anni e diventare uno dei punti di riferimento nel settore delle calzature e accessori moda. In particolare, le figlie Sangiorgio sono il punto di riferimento dell’outlet, aperto oltre 30 anni fa per andare incontro alle necessità della clientela. Ora, l’evoluzione naturale, ovvero la possibilità di fare shopping online.
Shopping online Sangiorgio Calzature MerateLo shopping on-line sul sito Internet di Sangiorgio Calzature è un’esperienza gradevolissima e unica. Ad oggi, esso raggiunge con i propri prodotti clienti in ogni parte del mondo, sia i giovani, sia i meno giovani. Per chi è alla ricerca di qualità e marche prestigiose, senza però tralasciare il comfort, e per chi cerca determinati accessori di tendenza. Lo spazio e-commerce trasmette il calore, la cortesia, l’attenzione, la chiarezza e la professionalità e assistenza in tutte le fasi della scelta del prodotto, il quale deve calzare a pennello a ogni bisogno dei clienti del web!
