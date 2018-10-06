Home Sport Calendario Serie D 2018-2019 quarta e quinta giornata, Avellino in casa

di Redazione 06/10/2018

Sarà il Signor Nicolini di Brescia l'arbitro che dirigerà Avellino-Cassino, match che, nel Girone G, è valido per la quinta giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. L'appuntamento è fissato allo stadio 'Partenio' con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 7 ottobre del 2018. Serie D 2018-2019 Girone G, Ladispoli-Latte Dolce è l'anticipo del sabato Nello stesso girone c'è un anticipo che si disputerà oggi, sabato 6 ottobre del 2018, con calcio d'inizio alle ore 20,30. Si tratta, nello specifico, del match Ladispoli-Latte Dolce, mentre le altre gare valide nel Girone G per il quinto turno di andata sono le seguenti: Albalonga-Flaminia, Anzio-Lanusei, Anagni-Sff Atletico, Latina-Monterosi, Lupa Roma-Aprilia Racing, Budoni-Vis Artena, Torres-Castiadas e Trastevere-Ostiamare. Ricordiamo che non solo nel Girone G, ma anche nei Gironi E ed F di Serie D in questo weekend è in programma la quinta giornata, mentre per gli altri gironi siamo arrivati alla vigilia della quarta di andata della Serie D 2018-2019. Anticipi di calcio Serie D, sabato 6 ottobre del 2018 Oltre al sopra citato match Ladispoli-Latte Dolce nel Girone G, la Lega Dilettanti ha disposto pure i seguenti anticipi di sabato 6 ottobre del 2018: Fanfulla-Fiorenzuola dalle ore 20,30 nel Girone D, Trestina-Bastia dalle ore 15 nel Girone E, Recanatese-Pineto dalle ore 15 nel Girone F, Gravina-Nardò dalle ore 15,30 nel Girone H, mentre nel Girone I il match Gela-Palmese si disputerà a porte chiuse.