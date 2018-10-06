Home Sport Mister Archimede Graziani su Avellino-Cassino, tra modulo e crescita tattica

di Redazione 06/10/2018

Nessuna rivelazione sul modulo, da parte del mister dell'Avellino Archimede Graziani, in vista della gara intera di domani, domenica 7 ottobre del 2018, con l'ASD Cassino Calcio dalle ore 15. Conferenza stampa del mister Graziani, nessuno scossone dopo il pari con l'Anagni Questo è quanto emerso, tra l'altro, nella conferenza stampa della vigilia da parte dell'allenatore dell'Avellino che, tra l'altro, ha messo in evidenza come quella dell'ASD Cassino Calcio sia una tra le 5-6 squadre della Serie D 2018-2019, Girone G, più attrezzate per disputare un campionato di vertice. Il mister dei lupi ha inoltre parlato della gara pareggiata per 1 a 1 in casa contro l'Anagni sottolineando come la mancata vittoria non abbia portato a particolari scossoni nella gestione dello spogliatoio. Anzi, in accordo con quanto è stato riportato da avellinossd.it, Archimede Graziani ha voluto puntare l'attenzione, invece, sulla crescita della squadra a livello tattico, e che di conseguenza 'questa è stata una settimana come le altre', così come 'i confronti con i miei calciatori avvengono tutti i giorni e se a volte posso sembrare duro è solo ed esclusivamente nell'interesse della squadra e della città che essa rappresenta'. Archimede Graziani, porte aperte ai migliori ragazzi della Juniores guidata dal mister Dario Rocco E per quel che riguarda la squadra Juniores dell'Avellino che è guidata dal mister Dario Rocco, l'allenatore degli irpini ha confermato che 'le porte della prima squadra sono aperte', ma sempre, solo e comunque 'per i ragazzi che hanno qualità'.