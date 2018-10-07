Home Sport Avellino-Cassino risultato finale, marcatori e classifica Serie D

di Redazione 07/10/2018

Continua ad essere imbattuto l'Avellino nel girone G del campionato di calcio 2018-209 di Serie D. In data odierna, domenica 7 ottobre del 2018, gli irpini hanno infatti superato tra le mura amiche il Cassino con il risultato finale di 3 a 0. A siglare le reti sono stati Tribuzzi al 47esimo, il bomber Sforzini al 59esimo, e Carbonelli al 93esimo. Grazie a questa vittoria, nel girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino dopo cinque giornate resta da solo in testa alla classifica. Risultati finali Girone G Serie D, quinta di andata Questo, nel dettaglio, è il quadro completo dei risultati finali del Girone G del campionato dilettantistico: Ladispoli-Latte Dolce 1-1, Albalonga-Flaminia 4-1, Anagni-Sff Atletico 2-2, Anzio Lavinio-Lanusei 1-4, Avellino-Cassino 3-0, Budoni-Vis Artena 0-2, Latina-Monterosi 2-0, Lupa Roma-Aprilia 0-0, Torres-Castiadas 1-1, Trastevere-Ostia Mare 1-0. Questa, invece, è la classifica: Avellino 13 punti, Lanusei 11, Trastevere 10; 9 punti per Cassino, Monterosi, Vis Artena; a 8 Latte Dolce, Sff Atletico, Latina ed Albalonga; Aprilia 7, Castiadas ed Ostiamare a 6; Lupa Roma e Ladispoli 5, Torres 4, Anagni e Flaminia 3; Budoni 2 ed Anzio Lavinio fanalino di coda con 1 punto. Prossimo turno Avellino Serie D Girone G, sesta giornata del girone di andata Per la sesta giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino giocherà in trasferta contro l'Sff Atletico. In particolare, il match Sff Atletico-Avellino è in programma domenica 14 ottobre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 15.