Fondazione Horizon Irpinia, giovani oggi per essere leader domani

di Redazione 08/10/2018

Giovani oggi per essere leader domani. E' questo uno dei principali obiettivi che si pone Horizon Irpinia, una Fondazione che, in qualità di organizzazione giovanile, punta a fornire un ambiente di empowerment, ovverosia di crescita individuale e collettiva, tale da acquisire identità e competenze per essere tra i leader nella provincia di Avellino. Fondazione Horizon per creare la classe dirigente del domani In accordo con quanto riporta fondazionehorizon.com, il sito Internet ufficiale della Fondazione Horizon Irpinia, nel puntare a creare quella che sarà la classe dirigente del domani, l'obiettivo è quello di formare una rete di giovani che, capaci ed ambiziosi, che possano portare avanti quelli che sono i fondamenti della responsabilità sociale, della vita sana e dell'accettazione culturale. Per collaborare con la Fondazione Horizon, che ad Avellino si trova in Piazza Libertà, basta andare sul sito Internet e compilare l'apposito form online, che è presente nella home page, manifestando così l'impegno per il proprio territorio. La mission della Fondazione Horizon Irpinia In accordo con quanto si legge sulla pagina Facebook della Fondazione Horizon Irpinia, infatti, la mission è quella di andare a coinvolgere le migliori energie irpine, ed a selezionare, formare e mettere in rete la classe dirigente del domani. In questo modo sarà possibile avere giovani capaci e brillanti che possano essere in grado di dare un futuro alla terra che amiamo.