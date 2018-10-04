Home Sport Avellino Calcio, goleada in amichevole con la Juniores aspettando il Cassino

di Redazione 04/10/2018

Si è chiusa con il risultato di 10 a 0 per l'Avellino l'amichevole disputata contro la Juniores. Ne dà notizia la società di calcio dilettantistico irpina nel riportare che il mister Graziani, in vista del match di campionato contro il Cassino, ha dato spazio a tutta la rosa. Nel 10 a 0, inoltre, spicca il gol di Michael Ventre con un siluro da fuori area, ed il gol d'autore di Ciotola con uno splendido calcio di punizione. Orario Avellino-Cassino ed info biglietti Intanto, come sopra accennato, è scattato il conto alla rovescia per Avellino-Cassino, match che, per il Girone G, è valido per la quinta giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. L'appuntamento, allo Stadio 'Partenio-Lombardi', è fissato per le ore 15 di domenica prossima, 7 ottobre del 2018. Per il match Avellino-Cassino la prevendita è già in corso con i biglietti che si possono acquistare non solo online, ma anche presso le rivendite autorizzate sul territorio la cui lista è consultabile al sito avellinossd.it. Biglietti Avellino Calcio anche al botteghino, ecco gli orari fino al giorno della gara con il Cassino In alternativa al canale online, ed alle rivendite autorizzate, i tifosi irpini potranno acquistare i biglietti per assistere ad Avellino-Cassino anche al botteghino dello stadio 'Partenio-Lombardi' in corrispondenza dei seguenti orari: fino a sabato 6 ottobre del 2018 apertura dalle ore 12 alle ore 20; il giorno di Avellino-Cassino, domenica 7/10, apertura dalle ore 10 e fino al fischio d'inizio del match che è valido per il campionato 2018-2019 di Serie D.