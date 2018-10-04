Caricamento...

Comune di Calabritto: Sindaco cerca assessore donna, rispondono solo in 7

Redazione

04/10/2018

Sono 7 le donne, nel Comune di Calabritto, in Provincia di Avellino, che hanno risposto all'Avviso pubblico del Sindaco alla ricerca di un assessore donna per rispettare le quote rosa. E questo dopo che, in accordo con quanto è stato riportato da Repubblica, una consigliera, con delega agli Affari Generali, ha rassegnato le dimissioni.

La ricerca di un assessore donna a mezzo Svviso pubblico ha destato non poco clamore visto che è la prima volta che succede in Campania in accordo con quanto ha confermato proprio il primo cittadino di Calabritto che, tra l'altro, sperava che a rispondere non fossero solo in 7, ma molte di più. Peraltro, non tutte le donne che hanno manifestato interesse per la poltrona di assessore esterno sono nate o risiedono nel Comune di Calabritto. Quella del Comune di Calabritto, dove risiedono all'incirca 2.300 persone al confine con il Salernitano, è una situazione paradossale che il Sindaco, in carica dal 2016, sta cercando di risolvere rimanendo peraltro a stretto contatto con gli uffici della prefettura di Avellino proprio per quel che riguarda il rispetto delle quote rosa.

Su un totale di sei consiglieri di maggioranza, al momento non ci sono donne, ragion per cui, al fine di rispettare il decreto legislativo del 2000 sulle quote rosa, il Sindaco si è giocato la carta dell'Avviso pubblico, sperando ora che tra le 7 candidate possa esserci un profilo in linea per ricoprire la carica di assessore.
