Avellino-Cassino: info biglietti Stadio Partenio-Lombardi, Serie D quinta giornata

di Redazione 02/10/2018

Parte domani, mercoledì 3 ottobre del 2018, la fase di prevendita dei biglietti validi per assistere, allo Stadio 'Partenio-Lombardi', al match Avellino-Cassino che è valido per la quinta giornata del girone di andata, nel Gruppo G, del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Avellino-Cassino, info biglietti botteghino Stadio Partenio-Lombardi Ne dà notizia la Calcio Avellino SSD nel ricordare che il match si disputerà con calcio d'inizio alle ore 15, e che il il botteghino dello stadio 'Partenio-Lombardi', da domani e fino a sabato, sarà aperto dalle ore 12 alle ore 20, mentre il giorno della gara aprirà alle ore 10 e fino al fischio d'inizio del match degli irpino contro l'ASD Cassino Calcio. Per l'acquisto online dei biglietti, invece, il circuito è quello di Vivaticket. Questi, nello specifico, sono i prezzi dei biglietti per assistere allo Stadio 'Partenio-Lombardi' al match Avellino-Cassino: Curva Sud 8 euro, Tribuna Terminio 12 euro, Tribuna Montevergine centrale 25 euro. Punti vendita biglietti calcio Avellino sul territorio Inoltre, i biglietti si possono acquistare pure presso i seguenti punti vendita autorizzati: Tabaccheria Sant'Antonio, via Sant'Antonio 38, Ariano Irpino; DS Service, via Sant'Angelo 124, Mirabella Eclano; Music Point, via C. Colombo 15, Avellino; Bar Atlantic, Contrada Greci, Montoro; Tabaccheria Romano, via Roma 1, Solofra; Bar Tabacchi di Trivelli Domenico, via XXIII luglio, Bisaccia.