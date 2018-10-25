Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Flaminia-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Flaminia-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
Pesante sconfitta esterna per l'Avellino ieri, mercoledì 24 ottobre del 2018, nel match, disputato contro il Flaminia, valido per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

Flaminia-Avellino 3-0, i marcatori

Gli irpini, infatti, hanno perso per 3 a 0 ed hanno pure perso il primato in classifica. Le reti, per i padroni di casa, sono state siglate da Abate e da Mattia nel primo tempo, e da Di Maira nella ripresa. Questi, invece, sono gli altri risultati finali del turno infrasettimanale nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D: Aprilia-Ladispoli 1-3, Cassino-Budoni 1-0, Castiadas-Albalonga 2-2, Lanusei-Sff Atletico 2-1, Latte Dolce-Anagni 0-0, Monterosi-Anzio Lavinio 1-0, Ostia Mare-Torres 2-1, Trastevere-Lupa Roma 2-0, Vis Artena-Latina 0-3.

Classifica Serie D 2018-2019, Girone G: Avellino scivola al terzo posto

Per effetto dei risultati sopra riportati, nel Girone G di Serie D la classifica dopo otto turni di campionato è la seguente: Trastevere capolista con 19 punti, Lanusei 17; 16 punti per Avellino e Monterosi; Vis Artena 15, SFF Atletico 14, a 13 Cassino, Aprilia e Latte Dolce; Flaminia a 12 punti, 11 per Latina ed Albalonga, 10 per l'Ostiamare; 9 punti Castiadas, 8 Ladispoli, 6 Lupa Roma, Budoni a 5, 4 punti per Anagni e Torres, ed Anzio Lavinio ancora ultimo con 1 solo punto. Nel prossimo turno, che è valido per la nona giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino, domenica 28/10 dalle ore 14,30, ospiterà al 'Partenio' il Latte Dolce.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carta Hype: la nuova proposta di Banca Sella

Articolo Successivo

Calcio Serie D, Girone G Avellino: variazione orario per due gare

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019