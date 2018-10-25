Home Sport Flaminia-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

di Redazione 25/10/2018

Pesante sconfitta esterna per l'Avellino ieri, mercoledì 24 ottobre del 2018, nel match, disputato contro il Flaminia, valido per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Flaminia-Avellino 3-0, i marcatori Gli irpini, infatti, hanno perso per 3 a 0 ed hanno pure perso il primato in classifica. Le reti, per i padroni di casa, sono state siglate da Abate e da Mattia nel primo tempo, e da Di Maira nella ripresa. Questi, invece, sono gli altri risultati finali del turno infrasettimanale nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D: Aprilia-Ladispoli 1-3, Cassino-Budoni 1-0, Castiadas-Albalonga 2-2, Lanusei-Sff Atletico 2-1, Latte Dolce-Anagni 0-0, Monterosi-Anzio Lavinio 1-0, Ostia Mare-Torres 2-1, Trastevere-Lupa Roma 2-0, Vis Artena-Latina 0-3. Classifica Serie D 2018-2019, Girone G: Avellino scivola al terzo posto Per effetto dei risultati sopra riportati, nel Girone G di Serie D la classifica dopo otto turni di campionato è la seguente: Trastevere capolista con 19 punti, Lanusei 17; 16 punti per Avellino e Monterosi; Vis Artena 15, SFF Atletico 14, a 13 Cassino, Aprilia e Latte Dolce; Flaminia a 12 punti, 11 per Latina ed Albalonga, 10 per l'Ostiamare; 9 punti Castiadas, 8 Ladispoli, 6 Lupa Roma, Budoni a 5, 4 punti per Anagni e Torres, ed Anzio Lavinio ancora ultimo con 1 solo punto. Nel prossimo turno, che è valido per la nona giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino, domenica 28/10 dalle ore 14,30, ospiterà al 'Partenio' il Latte Dolce.