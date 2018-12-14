Caricamento...

Calcio Serie D 18^ giornata, calendario e orari partite Girone G

Redazione

di Redazione

14/12/2018

E' in rampa di lancio, nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la 16^ giornata di andata, e la 18^ nei gironi E, F e G. Ne dà notizia la Lega Nazionale Dilettanti nel precisare che gli anticipi di domani, sabato 15 dicembre del 2018, saranno solo due, ovverosia Budoni-Lanusei alle ore 14,30 nel girone G, e Granata-Savoia nel girone H.

Calendario Serie D 18^ giornata, Avellino in trasferta contro la Torres

Per quel che riguarda il Girone G di Serie D 2018-2019, quello dove è inserito l'Avellino, il calendario completo dei match validi per la 18-esima giornata del girone di andata è il seguente: Albalonga - Cassino, Aprilia Racing - Castiadas, Budoni - Lanusei, Ladispoli - Anzio, Latina - Citta Di Anagni, Lupa Roma - Sff Atletico, Ostiamare - Latte Dolce Sassari, Torres - Avellino, Trastevere - Flaminia e Vis Artena - Monterosi. Per quel che riguarda il match dell'Avellino in trasferta contro la Torres, Daniele Cinelli, che è il vice del mister degli irpini Giovanni Bucaro, ha dichiarato che la squadra dovrà avere 'atteggiamento e mentalità vincente per raccogliere il massimo in Sardegna'.

Serie D orari partite 16 dicembre, le variazioni per i Gironi A ed H

Tutte le partite di domenica 16 dicembre si disputeranno dalle ore 14,30 eccetto le seguenti: Gravina – Fidels Andria alle 15,30 nel girone H; alle 15 Casale – U. San Remo e Fezzanese – Pro Dronero nel girone A, Nardò – Fasano e Picerno – Audace Cerignola nel Girone H.
