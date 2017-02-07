Home Dai Comuni Montoro a Banzano il Raduno di Carnevale 2017

Montoro a Banzano il Raduno di Carnevale 2017

di Redazione 07/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anni di esperienza e di collaborazione hanno fatto si che a Montoro, riviva il Gran Carnevale, ad aprire anche quest'anno l'antica tradizione sarà la frazione di Banzano che ospiterà il Raduno di Carnevale 2017 organizzato dalla Pro Loco Banzano con il doppio appuntamento della sfilata dei carri allegorici domenica 12 e martedì grasso 28 febbraio. Dalle ore 14.30 alle ore 20.00 tutti in piazza con tanta musica e divertimento per celebrare nel migliore dei modi il Carnevale. Il calendario Domenica 12 febbraio parteciperanno i seguenti gruppi folk e associazioni: Associazione Gruppo Folk “Ballo O’Ntreccio” di Forino, in provincia di Avellino, la scuola di Tarantella Montemanese, il gruppo folk “La Quadriglia” da Taurano; l’associazione “Iris” di Figlioli, l’associazione “Curteri”, la Ndrezzata Cervinara, l’associazione culturale “Baronissi Insieme”, la Asd “Roberto Grimaldi” e la Pro Loco Baronissi, la Ntreccio Banzanese, la Pro Loco Borgo “Ntreccio e Zeza”. La Pro Loco Banzano, inoltre, sarà presente il 18 febbraio alle ore 14.30 a Contrada, il 19 febbraio alle ore 15.00 a San Pietro, il 25 febbraio alle ore 17.00 a Solofra, il 26 febbraio alle ore 10.00 a Torchiati, alle ore 15.00 a Piano e a Taurano, il 4 marzo alle ore 15.00 a Bracigliano e il 5 marzo a Borgo e Preturo di Forino.