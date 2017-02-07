Home Dai Comuni Il montorese Mario Trifone protagonista della trasmissione televisiva “Take me out” su Real Time

di Redazione 07/02/2017

È montorese uno dei protagonisti di “Take me out”, il nuovo dating show sull’amore di Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in onda in prima serata tutti i giorni dal lunedì al venerdì e condotto dall’irriverente Gabriele Corsi del Trio Medusa. Si tratta del ventottenne Mario Trifone, personal trainer che si è contraddistinto per la simpatia e il suo stile eccentrico. Trenta luci che potrebbero far scattare un appuntamento romantico. Un pulsante che potrebbe spegnere la passione. In ogni puntata di Take me out, un uomo single cercherà di fare colpo su 30 donne presenti in studio, attraverso una serie di prove a eliminazione progressiva. Se riuscirà a convincere almeno una delle avvenenti ragazze a sceglierlo, si guadagnerà un’uscita romantica. Tre i round che hanno permesso a Mario di catturare l’interesse nei suoi confronti e ottenere un appuntamento con una ragazza: ottima l’impressione al suo ingresso in studio con tanto di balletto che gli ha permesso di mantenere 26 ragazze “accese” su 30. Poi è stata la volta del videoclip di presentazione incentrato sulla sua vita e le sue passioni che si dividono tra la palestra e il calcio “Sono un personal trainer e sono molto soddisfatto della mia professione perché è anche una mia grande passione. Gioco in una squadra di calcio come portiere e i miei amici mi chiamano il giaguaro”. Infine è stata la volta del suo amico Giacomo che in un videoclip ha descritto le sue manie e, soprattutto, il suo modo stravagante di vestirsi. Fra le ragazze ancora intenzionate a uscire con lui, Mario ha deciso di tenere accese Jessica e Marty, optando per quest’ultima. Mario Trifone è recentemente apparso anche in una puntata della trasmissione di Canale 5 “Tu si Que Vales”.