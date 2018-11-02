Home Politica Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

di Redazione 02/11/2018

Il nuovo presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino è Domenico Biancardi che governerà la Provincia insieme ai seguenti 12 consiglieri eletti: per il Partito Democratico Rosanna Repole, Gerardo Galdo, Nicola Santoro e Caterina Lengua; per Proposta Civica per l’Irpinia Antonio Mercogliano, Fausto Picone e Giandonato Giordano; per L’Italia è Popolare Vito Pelosi e Luigi D’Angelis; per i Moderati per l’Irpinia Franco Di Cecilia e Girolamo Giaquinto; per Prima gli Irpini Idee Cuore Coraggio Damiano Genovese. Il nuovo Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi dopo l'elezione, 'Ha vinto il candidato libero' 'Ha vinto il candidato libero, hanno vinto gli amministratori liberi capaci di resistere alle pressioni', ha dichiarato a caldo il nuovo presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino Domenico Biancardi, in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it, aggiungendo che 'Ora guardiamo avanti, la Provincia sarà la casa dei comuni'. Domenico Biancardi, che succede a Domenico Gambacorta, ha battuto l'unico rivale in campo, ovverosia Michele Vignola, primo cittadino di Solofra, che era sostenuto dai Popolari di Ciriaco De Mita e dal PD. Domenico Biancardi, sindaco di Avella, ha invece conquistato la Presidenza della Provincia di Avellino con il sostegno dal centrodestra e di parti del centrosinistra. La Provincia di Avellino resta così sotto il governo del centrodestra così come avvenne nel mese di ottobre del 2014 quando Domenico Gambacorta ebbe la meglio sul candidato Paolo Foti.