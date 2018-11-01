Home Irpinia news Contributi comunicazione aziendale alle imprese della provincia di Avellino

di Redazione 01/11/2018

Per il potenziamento e per l'innovazione, nel campo della comunicazione aziendale, le imprese della Provincia di Avellino, che operano nei settori del turismo, della ricettività e dell'enogastronomia, possono presentare domanda ad un Bando per la concessione di contributi. Contributi Camera di Commercio Avellino per l'innovazione nella comunicazione aziendale In particolare, i contributi vengono concessi dalla Camera di Commercio di Avellino con finalità che spaziano dallo sviluppo di app, alle campagne pubblicitarie sui social network, e passando per i servizi di direct email marketing, per le pubbliche relazioni online, per l'adeguamento di siti Internet e, tra l'altro, anche per l'immagine grafica coordinata e per la realizzazione di foto e/o di video aziendali di qualità. Attraverso la piattaforma Telemaco, le imprese della Provincia di Avellino interessate all'accesso ai contributi potranno presentare domanda nel periodo dal 19 novembre al 28 dicembre del 2018. Ogni impresa, con un massimale di 2.500 euro, potrà ottenere un contributo pari al 50% della spesa ammissibile. Documentazione Bando sul sito Internet della CamCom Avellino Sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, in merito ai contributi per la comunicazione aziendale, è presente tutta la documentazione utile, dal Bando al modulo di dichiarazione sostitutiva, e passando per le linee guida per la presentazione della domanda in via telematica.