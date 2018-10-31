Monterosi-Avellino, trasferta chiave per superare il momento difficile
di Redazione
31/10/2018
Dopo le prime giornate condotte in testa, per l'Avellino del mister Archimede Graziani è arrivato il momento di fare i conti con le difficoltà di un campionato di calcio combattuto, ed a tratti imprevedibile, come quello di Serie D.
Monterosi-Avellino, calcio d'inizio domenica 4 novembre alle ore 14,30Nel girone G del torneo Dilettanti, infatti, dopo il pari in casa per 1 a 1 contro il Latte Dolce, gli irpini sono ulteriormente scivolati in classifica. Il che significa che, per tornare ad ambire al primato, serviranno i tre punti in trasferta nel prossimo match. In particolare, per la decima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, domenica 4 novembre, per il Girone G, c'è in programma il match Monterosi-Avellino con il calcio d'inizio che è fissato alle ore 14,30. Guardando la classifica, il match per gli irpini non sarà dei più semplici visto che, con 19 punti, attualmente il Monterosi è al secondo posto rispetto ai 17 punti dell'Avellino.
Tribuna ospiti Monterosi-Avellino, info per acquisto bigliettiPer i tifosi irpini, riferisce il Monterosi Fc, ci sono a disposizione in tribuna ospiti 200 biglietti acquistabili attraverso la piattaforma Ciaoticktets.com. In particolare, trattasi di 100 posti seduti e 100 in piedi validi per assistere al match Monterosi-Avellino di domenica prossima. La prevendita dei biglietti è stata già aperta, online e nei punti vendita Ciaoticktets autorizzati, dalla giornata di ieri, martedì 30 ottobre del 2018.
