Regione, legge di bilancio: disavanzo di 1,3 miliardi

Regione Campania: Problemi con gli atti di rientro del disavanzo, il governo interviene. La nota stampa del governatore campano. " In merito alla decisione del Governo di impugnare la legge di assestamento di bilancio, relativamente agli atti che riguardano il piano di rientro per il disavanzo del 2013 di 1,3 miliardi ereditato dalla precedente amministrazione, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, già stasera ha avuto contatti con i ministri De Vincenti e Costa e con il ministero dell'Economia. E' stato concordato un incontro in tempi brevi, la prossima settimana, per tutti i chiarimenti sollecitati. Piena collaborazione tra Governo e Regione per definire in maniera rigorosa e definitiva la questione".