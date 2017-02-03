PSR Campania, 425 istanze solo dalla provincia irpina

989 domande sul bando della tipologia d’intervento 4.1.1 che, con una dotazione finanziaria di 70 milioni, supporta gli investimenti produttivi che puntano a migliorare la redditività e la competitività delle aziende agricole;

583 istanze sul bando della tipologia d’intervento 4.1.2 che, grazie ad un plafond di 84 milioni, finanzia gli investimenti finalizzati al ricambio generazionale nelle aziende agricole e all’inserimento di giovani agricoltori qualificati;

586 domande sul bando della tipologia d’intervento 6.1.1 che, con una dotazione finanziaria di 25 milioni, supporta i giovani agricoltori che, per la prima volta, si insediano come capo azienda agricola;

120 istanze sul bando della tipologia d’intervento 5.2.1. che, grazie ad un plafond di 5 milioni, sostiene le imprese agricole del Sannio per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalle avversità atmosferiche dell’autunno 2015.

Psr Campania sono state ben 2.274 le domande presentate sui primi quattro bandi del PSR Campania "14-20" giunti a scadenza il 24 gennaio scorso e la cui dotazione finanziaria complessiva ammonta a 184 milioni di euro. “Si tratta di un risultato importante - dichiara Franco Alfieri, consigliere del Presidente De Luca per l’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - che dimostra il dinamismo e la vivacità di un settore strategico per lo sviluppo della Campania, sul quale stiamo lavorando con impegno e dedizione affinché le esigenze delle imprese diventino risposte concrete da parte dell’Amministrazione regionale”. Secondo una prima stima di massima fatta dall'Assessorato, saranno complessivamente 882 gli effettivi beneficiari, di cui ben 507 giovani che hanno presentato una istanza integrata che prevede non solo il premio per il primo insediamento in agricoltura, ma anche investimenti finalizzati al ricambio generazionale. “Questo dato - sottolinea il consigliere del Presidente Franco Alfieri - dimostra l’efficacia dell’intensa attività di sensibilizzazione svolta sui territori nei mesi scorsi. Ho sempre dato indicazioni chiare e nette sottolineato con forza che il nostro obiettivo è puntare sulla qualità e sui giovani che vogliono scommettere nell'agricoltura per costruire il loro futuro in Campania. La nostra terra è la Patria della Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco, è una terra straordinaria con produzioni eccellenti che ci invidia tutto il mondo e con un potenziale di crescita straordinario che può fare la differenza per il PIL Campania. A quanto pare i giovani hanno raccolto la sfida e questo è,il dato più entusiasmante di questi primi bandi del PSR". Nel dettaglio, sono pervenute agli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura:Per quanto attiene alla provenienza geografica, 785 domande sono giunte dalla provincia di Salerno, 744 da quella di Benevento, 425 dalla provincia di Avellino, 256 da quella Caserta e 64 dalla provincia di Napoli. Intanto procede alacremente il lavoro sui nuovi bandi. “Nei giorni scorsi - conclude il consigliere Alfieri - abbiamo approvato il bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.2.1. Si tratta del primo bando in assoluto di questa Amministrazione a favore dell’agro-industria e che darà impulso a filiere produttive strategiche per la nostra economia, quali l’ortofrutticola, la florovivaistica, la vitivinicola, l’olivicolo-olearia, la cerealicola, la lattiero-casearia, quella delle carni e quella relativa alle piante medicinali ed officinali”.