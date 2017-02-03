Home Cronaca Ariano Irpinio: si infittisce il giallo sulla scomparsa di Pasqualino

Ariano Irpinio: si infittisce il giallo sulla scomparsa di Pasqualino

di Redazione 03/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un giallo nel giallo la scomparsa di Pasqualino la Porta. Ad infittire il caso il ritrovamento di una somma di danaro, corrispondente alla cifra di 700 euro, nella sua automobile. Pasqualino, un 48enne di Ariano Irpino, aveva manifestato, nei giorni precedenti alla scomparsa che risale allo scorso mercoledì, uno stato confusionale che avrebbe potuto portarlo ad allontanarsi volontariamente dall’abitazione senza saperci fare più ritorno. Immediato l’ intervento della trasmissione “Chi l’ha visto” che si è occupata della vicenda mettendo a disposizione ogni mezzo e canale per il ritrovamento dell’ uomo. Questa mattina è previsto un incontro, presso la Prefettura di Avellino, per riorganizzare il piano di ricerche al di là delle polemiche che si sono innescate per il ritardo sull’intervento, da parte della task force, per il ritrovamento di Pasqualino. All'interno della vettura, oltre alla somma di denaro, sono stati rinvenuti, patente di guida, chiavi, un telecomando, estratti conto, giubbini, cibo per i cani e attrezzi da lavoro vari. Come se Pasqualino non si fosse mai allontanato da quel luogo.