Regione Campania Fondi europei terminata la formazione
di Redazione
30/03/2017
Nell’ambito del Programma integrato di intervento per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania inserito del PO FSE 2014 -2020, Asse IV Capacità istituzionale, terminerà domani, 31 marzo, la fase di formazione dei formatori su “Giovani della Campania per l’Europa, l’agricoltura, l’ambiente e lo sport”, svoltasi con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che ha introdotto nel mondo della scuola tematiche costruttive sulla cittadinanza europea e su temi chiave per il futuro delle nuove generazioni.
La giornata conclusiva, aperta anche al pubblico, si svolgerà, a partire dalle ore 9.30 di venerdì 31 marzo 2017, nell’Auditorium della Regione Campania, nel Centro Direzionale, all’Isola C3.
Si inizierà con gl’interventi istituzionali di Serena Angioli, Assessore ai Fondi europei, Politiche giovanili, Cooperazione europea e Bacino euro-mediterraneo della Regione Campania e di Luisa Franzese, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.
Una Lectio di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Federalista Europeo sul tema nevralgico nell’attualità della Ue: “Dalla dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017: quali scenari per l’integrazione europea” sarà seguita da un dibattito con i docenti delle scuole campane partecipanti al programma.
Montoro sede dell' International Dance Day con la madrina d'eccezione Carla Fracci
Petracca, approvati i Gal