Regione Campania Fondi europei terminata la formazione

Nell’ambito del Programma integrato di intervento per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania inserito del PO FSE 2014 -2020, Asse IV Capacità istituzionale, terminerà domani, 31 marzo, la fase di formazione dei formatori su “Giovani della Campania per l’Europa, l’agricoltura, l’ambiente e lo sport”, svoltasi con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che ha introdotto nel mondo della scuola tematiche costruttive sulla cittadinanza europea e su temi chiave per il futuro delle nuove generazioni.

La giornata conclusiva, aperta anche al pubblico, si svolgerà, a partire dalle ore 9.30 di venerdì 31 marzo 2017 , nell’Auditorium della Regione Campania, nel Centro Direzionale, all’Isola C3.

Si inizierà con gl’interventi istituzionali di Serena Angioli, Assessore ai Fondi europei, Politiche giovanili, Cooperazione europea e Bacino euro-mediterraneo della Regione Campania e di Luisa Franzese, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Una Lectio di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Federalista Europeo sul tema nevralgico nell’attualità della Ue: “Dalla dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017: quali scenari per l’integrazione europea” sarà seguita da un dibattito con i docenti delle scuole campane partecipanti al programma.