Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Regione Campania Fondi europei terminata la formazione

Redazione Avatar

di Redazione

30/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Regione Campania Fondi europei terminata la formazione

Nell’ambito del Programma integrato di intervento per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania inserito del PO FSE 2014 -2020, Asse IV Capacità istituzionale, terminerà domani, 31 marzo, la fase di formazione dei formatori su “Giovani della Campania per l’Europa, l’agricoltura, l’ambiente e lo sport”, svoltasi con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che ha introdotto nel mondo della scuola tematiche costruttive sulla cittadinanza europea e su temi chiave per il futuro delle nuove generazioni.

La giornata conclusiva, aperta anche al pubblico, si svolgerà, a partire dalle ore 9.30 di venerdì 31 marzo 2017, nell’Auditorium della Regione Campania, nel Centro Direzionale, all’Isola C3.

Si inizierà con gl’interventi istituzionali di Serena Angioli, Assessore ai Fondi europei, Politiche giovanili, Cooperazione europea e Bacino euro-mediterraneo della Regione Campania e di Luisa Franzese, Direttore generale  dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Una Lectio di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Federalista Europeo sul tema nevralgico nell’attualità della Ue: “Dalla dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017: quali scenari per l’integrazione europea” sarà seguita  da un dibattito con i docenti delle scuole campane partecipanti al programma.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Montoro sede dell' International Dance Day con la madrina d'eccezione Carla Fracci

Articolo Successivo

Petracca, approvati i Gal

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

02/01/2019

Piano per il Lavoro Regione Campania, tutti i Comuni irpini interessati

Piano per il Lavoro Regione Campania, tutti i Comuni irpini interessati

31/12/2018

Servizio Civile Regione Campania, Bando per 3524 volontari

Servizio Civile Regione Campania, Bando per 3524 volontari

25/08/2018