Petracca, approvati i Gal

di Redazione 30/03/2017

Napoli - «Con l’approvazione della graduatoria definitiva relativa ai partenariati ammissibili a finanziamento e la riapertura del bando per l’ammissione di nuovi partenariati che integrino gli undici già ammessi entra davvero nel vivo l’attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) della Campania prevista nell’ambito del Psr 2014/2020». Lo annuncia Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania. «I Gal – continua Petracca – potranno svolgere un ruolo davvero utile se saranno in grado di mettere in campo progettazioni ed iniziative che valorizzino i sistemi territoriali di riferimento, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, ma concentrando la propria azione su vocazioni reali del territorio in un’ottica di integrazione pubblico-privato che va sempre ricercata». «Quanto accaduto finora – conclude il presidente Petracca – in riferimento ai Gal dà l’evidenza di come ci si debba necessariamente muovere per aggregare e non per dividere, per moltiplicare coesione e non per alimentare lacerazioni. La riapertura del bando è un’occasione per sanare certe storture che nella prima fase di progettazione pure sono state registrate».