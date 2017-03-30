Montoro sede dell' International Dance Day con la madrina d'eccezione Carla Fracci
di Redazione
30/03/2017
International Dance Day - Sabato 22 aprile 2017
In occasione della Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO e celebrata in tutto il mondo, la compagnia professionale di balletto @Motion e il centro di alta formazione tersicorea Academy Dance di Piera Guariniello organizzano un giorno di eventi dedicati con la direzione artistica del Maestro Fabrizio Esposito. Per l'occasione saranno organizzate in giornata Audizioni, lezioni, performance, mostre fotografiche, video-danza, momenti di confronto per tutti, danzatori e semplici curiosi. Il tutto coronato dalla presenza di una madrina d'eccezione, la signora della danza CARLA FRACCI. Ecco il programma: 09.00 - Audizione 13/15 anni Progetto Formazione @Motion "Revolving Karma" [TURNO 1] - 10.00 - Audizione 16 anni/> Progetto Formazione @Motion "Revolving Karma" [TURNO 2] (l'audizione consisterà in una lezione di danza contemporanea - commissione: M° Fabrizio Esposito, Beppe Menegatti, Laura Valente, Per iscriversi basta prenotarsi tramite mail all'indirizzo [email protected] oppure tramite messaggio privato alla pagina EtMotion - specificando nome, cognome, scuola di provenienza, età e per quale turno ci si candida. In sede di audizione andrà consegnato il modulo di iscrizione scaricabile ai contatti della compagnia, presto online) - 11.30 - incontro istituzionale con la madrina CARLA FRACCI. Interviene il sindaco di Montoro Mario Bianchino - 12.00/13.15 - Classico con Jocelyne Milochau (livello intermedio, 11 - 14 anni) - 13.30/15.00 - Classico con Stéphane Fournial (livello avanzato, 16>) - 15.00/16.00- Moderno con Marco Calogero (livello intermedio/avanzato 11>) - 17.00 – INCONTRO: “Danza e Formazione: i nuovi sbocchi della produzione”, con Beppe Menegatti, Emma Cianchi, Fabrizio Esposito, Stéphane Fournial, Carla Fracci, Antonella Iannone, Laura Valente. Nella seconda parte: A colloquio con CARLA FRACCI. Domande dal pubblico. Modera: Massimiliano Craus. -18.30 – Performance: * Human Bodies a cura di Emma Cianchi * Compagnia @Motion Sala 2 Academy Dance - 10.00/11.15 - Classico con Jocelyne Milochau (livello base, 7-10 anni) - 12.00/13.00 – Hip Hop con Ilaria Di Iorio (livello base, 7-10 anni) - 13.30/14.45 – Modern con Francesco Saracino (livello intermedio, 11-14 anni) - 16.00/17.00 – Hip Hop con Ilaria Di Iorio (livello intermedio/avanzato,11>) Sala 3 Academy Dance - 12.00/13.15 – Modern con Francesco Saracino (livello avanzato, 14>) - 13.30/14.30 – Moderno con Marco Calogero (livello base, 7-10 anni) *** Sala 1 Academy Dance *** - 09.00/19.00 – Videoinstallazioni e proiezioni a cura di “Il coreografo elettronico” INGRESSO (solo spettatore - solo audizione) 5 € STAGE: 1 Lezione, 20 € 2 Lezioni 35 € 3 Lezioni 50€ 4 Lezioni 60 € Lezione singola con Stéphane Fournial 30 € (non inclusa in alcun pacchetto sconto) (N.B. - La quota di partecipazione agli stage si intende comprensiva di quella di ingresso)
