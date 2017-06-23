Home Dai Comuni Raccordo Salerno-Avellino, dal 26 giugno lavori tra Montoro Nord e Fisciano

23/06/2017

Con un comunicato ufficiale, l'Anas avvisa gli automobilisti che da lunedì 26 giugno partiranno i lavori di manutenzione su alcune opere di scavalco lungo il raccordo Autostradale 2 “Salerno-Avellino”. Gli interventi comporteranno alcune limitazioni alla circolazione veicolare: da lunedì 26 e fino a giovedì 29 giugno saranno in vigore il restringimento della carreggiata Nord, tra il km 10,500 ed il km 14,500 ed il restringimento della carreggiata Sud tra il km 15,000 ed il km 11,600 allo scopo di collocare l’opportuna cantierizzazione. A partire, invece,dalle ore 6 di giovedì 29 giugno e fino al prossimo 11 agosto sarà chiuso il tratto della carreggiata sud compreso tra il km 11,600 ed il km 14,550, con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata Nord.In carreggiata Sud si rende necessaria l’interdizione al traffico delle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di Montoro Sud, con uscita consigliata allo svincolo di Montoro Nord ed entrata allo svincolo di Fisciano. All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.