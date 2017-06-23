Home Cronaca Montoro, gli clonano la carta e la usano per fare rifornimento di carburante

di Redazione 23/06/2017

Ancora un altro colpo assestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nella lotta a quella deplorevole piaga rappresentata dai delitti commessi in danno del patrimonio, che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.Questa volta a finire nella rete degli investigatori dell’Arma un giovane autotrasportatore di origine romena, deferito alla competente Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile del reato di truffa. L’attività investigativa sviluppata dai Carabinieri della Stazione di Montoro prende spunto della denuncia di un cittadino di Montoro che si è visto accreditare importi per acquisti effettuati a sua insaputa: nello specifico constatava che gli erano state addebitate spese per rifornimenti di carburante effettuati in provincia di Roma, ove lo stesso, tra l’altro, non era mai stato. Sorpreso e preoccupato per l’ammanco fraudolento di centinaia di euro che stava subendo, la vittima non esitava quindi a sporgere denuncia presso la locale Stazione Carabinieri.Mediante specifici accertamenti, gli investigatori riuscivano a tracciare le transazioni effettuate con la carta di credito in questione. Alla luce delle risultanze emerse, per il 25enne è scattata dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.