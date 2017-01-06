Protezione civile Campania: prosegue allerta neve e gelate
di Redazione
06/01/2017
La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo per neve e gelate. Prosegue, infatti, l'allerta meteo sull'intero territorio. Almeno fino a lunedì, infatti, si verificheranno precipitazioni a carattere nevoso su tutta la Campania che nelle zone dell'Alto Volturno e del Matese, del Sannio e dell'Irpinia e del Vallo Di Diano, saranno sparse, con apporti al suolo moderati. In particolare, in tutta la regione, si prevedono gelate persistenti con quote in innalzamento nella giornata di domenica. I venti spireranno forti settentrionali e i mari si presenteranno agitati o molto agitati nelle coste esposte ai venti, con tendenza ad attenuarsi nella giornata di domani, sabato 7 gennaio. La Sala operativa della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di mantenere in essere o attivare tutte le misure previste dal piano neve e dai piani comunali di protezione civile. Si ricorda agli automobilisti di mettersi in viaggio dotati di pneumatici da neve.
