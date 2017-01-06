Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino, tragedia dell'Epifania muore un senzatetto

Redazione Avatar

di Redazione

06/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino, tragedia dell'Epifania muore un senzatetto
Tragedia ad Avellino è stato trovato questa mattina privo di vita A.L. un senza fisso dimora che aveva trovato rifugio presso i box del mercatone insieme ad a un altro senza fissa dimora. La vittima un senza tetto 42enne di Visciano da diversi mesi viveva in queste condizioni. La Polizia di Avellino giunta sul posto  ne ha disposto i rilievi ed accertamenti i primi riscontri portano a pensare ad un malore, forse legato al freddo di questi giorni. La Procura di Avellino ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, trasportato all’obitorio del vicino nosocomio. Morire di stenti tra l'indifferenza delle istituzioni. Si poteva evitare? Quanti sono i dormitori ad Avellino accessibili ai senza tetto?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino, rebus mercato: terzini in arrivo, ma dove sono i centrocampisti?

Articolo Successivo

Protezione civile Campania: prosegue allerta neve e gelate

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018