Avellino, tragedia dell'Epifania muore un senzatetto

di Redazione 06/01/2017

Tragedia ad Avellino è stato trovato questa mattina privo di vita A.L. un senza fisso dimora che aveva trovato rifugio presso i box del mercatone insieme ad a un altro senza fissa dimora. La vittima un senza tetto 42enne di Visciano da diversi mesi viveva in queste condizioni. La Polizia di Avellino giunta sul posto ne ha disposto i rilievi ed accertamenti i primi riscontri portano a pensare ad un malore, forse legato al freddo di questi giorni. La Procura di Avellino ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, trasportato all’obitorio del vicino nosocomio. Morire di stenti tra l'indifferenza delle istituzioni. Si poteva evitare? Quanti sono i dormitori ad Avellino accessibili ai senza tetto?