Piano Rifiuti della Campania, dichiarazione del Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola:

"Noto curiosi commenti ad una nota a firma di un Dirigente del Ministero dell'ambiente sul recente Piano regionale dei rifiuti, con cui sarebbe stato bocciato il recente Piano approvato dal Consiglio Regionale della Campania. Intanto il Ministero non può bocciare il Piano regionale per la banale ragione che non ha competenze per la sua approvazione, riservata alla Regione. Poi sono del tutto fuorvianti ed infondate le notizie sulla prevista realizzazione di nuove discariche, che il Piano non prevede affatto. Da molti mesi e' arcinoto che sulle strategie di gestione del ciclo dei rifiuti il Ministero dell'Ambiente e la Regione Campania hanno posizioni diverse.