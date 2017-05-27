Playoff Serie B: ultima semifinale di andata, Benevento sfida il Perugia di Bucchi.
di Redazione
Chiudono i giochi delle semifinali di andata dei playoff di serie B, il Benevento, dopo la bella vittoria interna contro lo Spezia, tra le mura amiche del "S.Colomba-Ciro Vigorito" ospiteranno il sorprendente Perugia, che in questa stagione ha dimostrato ancora una volta di essere un lusso per la serie cadetta. I Sanniti almeno da pronostico ci arrivano da sfavoriti, essendosi piazzati peggio rispetto ai grifoni, a fine campionato: quinto posto con 65 punti. I giallorossi dunque sfruttando anche il fattore campo, devono fare di tutto per ottenere la vittoria, in modo da affrontare il Perugia in trasferta, al ritorno, con due risultati su tre a favore. Mentre ai biancorossi che hanno concluso la regular season, qualificandosi quarti, basterà il doppio pareggio, per assicurarsi un posto in finale. Benevento: Mister Baroni per la gara casalinga contro il Perugia, si affiderà al suo classico schema tattico del 4-2-3-1: in avanti, da destra a sinistra, Falco, Puscas, Eramo. L'unica punta centrale sarà il bomber Ceravolo. Marco Baroni avrà l'intera rosa a disposizione, tranne il lungodegente Bagadur. Il fantasista Ciciretti partirà dalla panchina. Perugia: Cristian Bucchi adotterà il modulo del 4-3-3, offensivo, per mettere in difficoltà la retroguardia sannita, con le ripartenze in contropiede degli attaccanti esterni, Mustacchio a destra e Guberti a sinistra. La punta centrale sarà Di Carmine. Non prenderanno parte alla gara i seguenti atleti biancorossi tutti infortunati: Rosati, Belmonte, Acampora. Andiamo ora a scoprire come probabilmente entrambe le squadre si schiereranno in campo. Benevento (4-2-3-1): Cragno, Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez, Chibsah, Viola, Falco, Puscas, Eramo, Ceravolo. A disp.: Gori, Pezzi, Gyamfi, Padella, De Falco, Del Pinto, Buzzegoli, Ciciretti, Pajac. All.: Marco Baroni. Ind.: Bagadur. Perugia (4-3-3): Brignoli, Del Prete, Volta, Mancini, Di Chiara, Brighi, Gnahorè, Dezi, Mustacchio, Di Carmine, Guberti. A disp.: Elezaj, Fazzi, Dossena, Monaco, Ricci, Nicastro, Alhassan, Di Nolfo, Terrani, Forte. All.: Cristian Bucchi. Indisp.: Acampora, Belmonte, Rosati. Aribtra il match il Sig. Federico La Penna di Roma, con gli assistenti, i Sigg. Domenico Rocca di Vibo Valentia ed Enrico Caliari di Legnago; quarto uomo è il Signor Vincenzo Soricaro di Barletta.
