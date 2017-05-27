Calcio minore - Libertas Grottolella, chiude il campionato con una bella vittoria.
27/05/2017
Calcio minore – La Libertas Grottolella chiude il campionato con una bella vittoria davanti ai propri tifosi di casa per 2 a 0 contro il Salza Irpinia, con questa importante vittoria gli uomini del mister Federico De Vito chiudono il campionato a 39 punti, sfiorando i play-off, e onorando il bel campionato disputato in questa stagione che ha visto la Libertas giocare davvero un bel calcio. Il bomber Domenico Di Padova e il centrocampista Marco Spiezia sono stati marcatori dell’ultimo turno, che hanno regalato il settimo posto in solitaria ai ragazzi di un raggiante Presidente Angelo Grossi che ieri è sceso anche in campo nell'ultima parte della gara. “Grande è stata la soddisfazione di tutto il gruppo alla fine della partita. Sono contento di questa stagione, i ragazzi hanno interpretato al meglio i valori, i principi e il nostro modo di intendere e di fare il calcio, sono contento di come tutti gli atleti hanno disputato l’intero campionato onorando fino all’ultimo minuto la maglietta bianco-rossa, sono davvero felice perché abbiamo fatto ben 39 punti, e solo per colpa della sfortuna non abbiamo centrato altri obiettivi, infatti i diversi infortuni e qualche decisione cervellotica di qualche arbitro , in partite importanti ci hanno penalizzato moltissimo, ma va bene lo stesso, sono contento comunque dei miei ragazzi”- è quanto dichiarato alla fine della partita dal Presidente Angelo Grossi. Campionato appena finito ma già si pensa alla prossima stagione, infatti l’intenzione della società è quella di migliorare ancora di piu’ la rosa, rendendo piu’ competitivo il gruppo che è già solido e forte, e che ha bisongno davvero di pochi innesti per puntare in alto, inoltre si auspica l’ingresso in società di nuovi soci per portare nuova linfa al progetto.
