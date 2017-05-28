Home Dai Comuni Montoro, l'Orchestra Galiani conquista il premio Elia Rosa

Montoro, l'Orchestra Galiani conquista il premio Elia Rosa

di Redazione 28/05/2017

Ancora un successo per l'Orchestra Galiani. L'Istituto Comprensivo di Montoro, ha conquistato il Premio Elia Rosa, la rassegna nazionale nata in memoria dell'eccezionale sassofonista di Torre Annunziata scomparso prematuramente, dedicata alla musica e che vede protagonisti gli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado. Un premio rivolto ai ragazzi, ai giovani per i quali Elia si è sempre battuto per offrirgli stimoli forti e intensi, e che potessero trasformarsi in profondi e sentiti interessi in rapporto con il proprio ambiente sociale senza tralasciare le componenti culturali più significative e le tradizioni. I baby artisti della Città dei Due Principati hanno vinto il premio con il punteggio massimo (100) e sono stati premiati da Tullio De Piscopo. L'undicesima edizione del Premio è stata organizzata dal Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata e dall'Associazione Amici di Elia Rosa, con la serata finale della kermesse che si è svolta venerdì 26 maggio presso l'Istituto di via Tagliamonte. La direzione artistica è stata affidata a Pasquale De Angelis. Presidente della giuria che ha decretato i vincitori di ognuna delle sei categorie e quello assoluto, è stato il grande tastierista Joe Amoruso. Alla serata conclusiva hanno partecipato artisti come M'Barka Ben Taleb, Gianni Conte, Marina C, Claudia Magrè, Aniello Misto, Monica Sarnelli, Brunella Selo, Spika Ospite d'onore della serata Tullio De Piscopo. La conduzione è stata affidata a Kekka Andreano e Pio Luigi Piscicelli, attore noto al pubblico per aver preso parte alla fiction televisiva “Braccialetti Rossi”. Sei le sezioni in gara: scuole medie inferiori a indirizzo musicale; licei musicali; gruppi; sax virtuoso; solisti; musica classica. A tutti i concorrenti è stato consegnato un diploma di partecipazione, mentre alle scuole vincitrici è stata assegnata una borsa di studio del valore di 300 euro.