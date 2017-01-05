Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Pietro non teme la neve, in canotta e pantaloncini pedala contro i pregiudizi

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Pietro non teme la neve, in canotta e pantaloncini pedala contro i pregiudizi
Pioggia, sole, temporali, neve, che importa? Il mitico Pietro da Banzano (Montoro), non teme niente. Conosciuto ai più come l'uomo dalla pelle dura, ormai impenetrabile come una corteccia arborea millenaria. Non percepisce più la temperatura come noi comuni esseri umani, lui va oltre, e lo fa da ormai più di 40 anni. Molti, soprattutto chi non lo conosce lo considerano un folle, un pazzo, ma invero non è così. Pietro è un uomo adulto che molti anni fa ha compiuto una precisa scelta di vita, una filosofia tutta sua. Vivere con la natura, muoversi con la sua amata bici per tutta la campania e soprattutto vivere in armonia con il prossimo. Armonia che troppe volte viene turbata da i soliti bulli che non perdono occasione per turbare la sua passeggiata in bicicletta, soprattutto ove non è conosciuto. Bulli che come al solito si fanno forza delle proprie debolezze, le proprie insicurezze per attaccare chi è semplicemente diverso da loro. Una diversità tuttavia che non ha mai fatto del male a nessuno, anzi, da sempre Pietro è apprezzato dalla comunità per la sua disponibilità nel dare una mano a chi ne ha bisogno. Ha la "colpa" di avere una passione forse troppo estrema da poter essere compresa da tutti, o magari dai meno intelligenti. Ma poco importa, perchè lui anche oggi con -3 gradi e tanta neve per le strade, va a fare la spesa con la sua mountain bike ed il suo mirabile abbigliamento hawaiano. Una semplice canotta, pantalone di jeans cortissimo e le consuete comode infradito. Pietro è così, la sua passione, il suo stile di vita non saranno fermati certamente da 4 fiocchi di neve. IMPENETRABILE!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sibilia: Basta alibi, vogliamo conoscere il progetto di ampliamento dello Stir

Articolo Successivo

L'irpinia nella morsa della neve, disagi ed incidenti sull'Ofantina.Isolati alcuni comuni

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018