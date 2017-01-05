Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

L'irpinia nella morsa della neve, disagi ed incidenti sull'Ofantina.Isolati alcuni comuni

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
L'irpinia nella morsa della neve, disagi ed incidenti sull'Ofantina.Isolati alcuni comuni
La Befana è arrivata in anticipo spiazzando tutti, il maltempo con forti nevicate a seguito erano attese per venerdì sera, ed invece questa mattina tutta l'irpinia si è ritrovata nella morsa del gelo. Tanti sono stati e lo sono tutt'ora i disagi lungo le arterie stradali principali che collegano soprattutto i comuni dell'Alta irpinia, molti dei quali isolati da diverse ore. Il manto nevoso ha superato i 40 centimetri nelle zone boschive. L'Ofantina ha subito i maggiori disagi con tanti automobilisti rimasti bloccati. Per tali ragioni non è consigliabile spostarsi in quelle zone se non strettamente necessario. Molti gli incidenti stradali, sia in città che in provincia, sono state tante le auto "scivolate" nelle cunette, fortunatamente senza feriti. Si attendono soluzioni da parte della Protezione Civile e dalla Prefettura per gestire al meflio l'emergenza neve. Situazioni al limite anche nelle zone del Serinese, Volturara e tutto il comprensorio circondato dal Monte Terminio. Dopo una mattinata difficile migliora la situazione nella parte bassa della Provincia, capoluogo compreso. Sulle strade di Atripalda, Mercogliano, Solofra, Montoro, Forino, Contrada, l'azione degli spazzaneve ha riportato la situazione quasi alla normalità, tuttavia soprattutto in queste zone è molto alto il rischio di ghiaccio notturno, dunque bisogna essere molto prudenti sia alla guida che a piedi. Situazione sotto controllo lungo l'arteria Avellino-Salerno, migliora anche il tratto Baiano-Candela sulla A16. L'emergenza meteo dovrebbe durare per almeno 48 ore, domani in modo particolare sarà molto intensa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pietro non teme la neve, in canotta e pantaloncini pedala contro i pregiudizi

Articolo Successivo

Montoro, nascite e popolazione in aumento: dati in controtendenza con l'Italia

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018