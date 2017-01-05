Home Attualità Montoro, nascite e popolazione in aumento: dati in controtendenza con l'Italia

Montoro, nascite e popolazione in aumento: dati in controtendenza con l'Italia

di Redazione 05/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aumentano le nascite e ovviamente cresce la popolazione. Questo l'entusiasmante dato della Città di Montoro. In controtendenza rispetto a diversi Comuni italiani e della provincia di Avellino, nel comune della Valle dell'Irno aumentano i nati e la popolazione. Tanto emerge dai dati attinti dall'Ufficio Anagrafe del Comune, dislocato sia nella sede comunale di Torchiati che in quella di Piano. Nel 2016 nel Comune dei Due Principati sono nati 204 bambini: 110 maschi e 94 femmine, con un incremento del 10% circa rispetto al 2015, (187 nati). irpinianotizie| Mentre sono deceduti 136 cittadini, 69 maschi e 67 femmine. Il flusso d'immigrazione conta circa 261 cittadini provenienti da altri Comuni Italiani (138 maschi e 123 femmine), mentre 89 provenienti dall'estero (61 maschi e 28 femmine). Sono emigrati ad altre località italiane 323 cittadini, di cui 174 maschi e 14 femmine, sono emigrati per località estere 28 cittadini, di cui 15 maschi e 13 femmine, Al 31 dicembre 2016 la popolazione residente è di 19.739 (dato 31 dicembre 2015 popolazione residente 19.547). In Italia, invece, culle "vuote": da gennaio a giugno nati in diminuzione del 6% | irpinianotizia L'Istat certifica un dato senza precedenti: da gennaio a giugno i nuovi nati sono diminuiti del triplo rispetto a un anno fa. A Roma, per esempio, in sei mesi vengono al mondo circa 12mila bambini, e nell'intero Paese durante lo stesso lasso di tempo del 2016 ci sono state 14.600 nascite meno dell'anno prima. Cioè si è avuto un calo mai registrato in epoca recente, del 6%. In numeri assoluti significa 221.500 nuovi nati contro i 236.100 di un anno fa. Il timore dei demografi è che gli italiani stiano cambiando abitudini in fatto di maternità e parto, perché interessati da un fenomeno che almeno dal 2008 ha origine anche nella crisi economica e quindi riguarda tutti coloro che vivono nello stivale. Un fenomeno, quello della diminuzione delle nascite, iniziato nel 2008. Con un clamoroso picco negativo raggiunto nel 2015 quando i decessi furono di gran lunga superiori alle nascite: in quell'anno furono, infatti, registrate 485.780 nascite e 647.571 decessi.