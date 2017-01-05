Sibilia: Basta alibi, vogliamo conoscere il progetto di ampliamento dello Stir
di Redazione
“Vogliamo sapere cosa entrerà con esattezza nello Stir di Pianodardine e cosa ci faranno? La Provincia deve mostrarci il progetto di ampliamento dell’impianto, non vogliamo alibi: il rischio ambientale è troppo alto nella Valle del Sabato, non possiamo giocare sulla pelle dei cittadini”. A dichiararlo è Carlo Sibilia, portavoce del Movimento Cinque Stelle, che sta seguendo con grande attenzione la vicenda. Proprio per questo, Sibilia lunedì mattina, alle 9.45, presenterà un esposto in Provincia, a Palazzo Caracciolo, con il quale si chiederà ufficialmente all’amministrazione provinciale di Avellino di visionare il progetto di ampliamento dello Sitr. Subito dopo, alle 10, Sibilia rilascerà della dichiarazioni alla stampa.
