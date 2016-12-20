Home Dai Comuni Paura a Flumeri, crolla viadotto, la zona era già stata messa in sicurezza

Paura a Flumeri, crolla viadotto, la zona era già stata messa in sicurezza

di Redazione 20/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Flumeri, crolla il viadotto a Tre Torri, fortunatamente il tratto già era stato bloccato dagli operatori dell'Anas molto tempo prima. L'Anas già qualche settimana fa aveva disposto un percorso alternativo, una sorta di deviazione da entrambe le direzioni, per poter accedere sia in direzione Ariano che Grottaminarda, senza arrecare durante i lavori, nessun disagio agli automobilisti. Il viadotto Tre Torri già presentava diverse lesioni, difatti molti mezzi pesanti avevano lesionato il ponte durante il loro passaggio. Il "Ponte Nano" era già stato segnalato diverse volte all'Anas, tanto che già un anno fa il sindaco di Flumeri diffidò l'ANAS, la Provincia e la Prefettura ad intervenire ognuno per le rispettive competenze a seguito dei cedimenti dello stesso e rispettivi cadute di pietre che avevano colpito una vettura. Il Ponte nano di Tre Torri, infatti, è stato lo scenario di numerosi incidenti a causa di una segnaletica pericolosa e le varie lesioni. Una tragedia annunciata che fortunatamente non sconta vittime grazie al percorso alternativo e la chiusura preventiva del passaggio.