“Villaggio del Gusto”, coccarde nere su ogni Casetta

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2016

L'attentato di Berlino di ieri sera, attentato che ha coinvolto il mercatino di Natale dell' General a città tedesca, ha scosso, e non poco, gli animatori, gli organizzatori ed i protagonisti del “Villaggio del Gusto” di “Avellino Expost”. Ed infatti, tutte le casette questa mattina, in segno di rispetto e di lutto, metteranno delle coccarde nere: un grido di dolore che parte da Avellino ed anche un No, forte e chiaro, all’ennesimo attentato terroristico che ha provocato 12 morti e 50 feriti.

I protagonisti del “Villaggio del Gusto” invitano i cittadini di Avellino a deporre un fiore o una nastrino nero al Pino davanti alla villa comunale. Per ulteriori informazioni, l’organizzatore del Villaggio (Vincenzo): 338 8371017.  
