di Redazione

20/12/2016

Avellino, Gianfranco Rotondi contestato dai precari scuola
Politica - Ieri pomeriggio si sono registrati momenti di tensione sul treno Alta Velocità Roma Napoli : un gruppo di precari della scuola ha violentemente contestato il segretario di Rivoluzione Cristiana, on. Gianfranco Rotondi, bloccandolo nello spazio tra due vagoni. Dopo qualche minuto di tensione, la situazione si è rasserenata e l'ex ministro si è intrattenuto ancora per qualche minuto coi lavoratori, discutendo di precariato e pendolarismo". Lo ha reso noto l'Ufficio Stampa del segretario di Rivoluzione Cristiana, Gianfranco Rotondi.
