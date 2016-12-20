Home Attualità Attentato Berlino: ad Avellino le casette di Natale a lutto

Attentato Berlino: ad Avellino le casette di Natale a lutto

di Redazione 20/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

“Sdegno e protesta per il vile attentato terroristico che ha colpito i nostri colleghi nell’esercizio delle loro funzioni”. Da Avellino, i commercianti delle casette di Natale lungo il Corso Vittorio Emanuele fanno sentire forte la propria voce di dissenso per quanto è accaduto ieri sera a Berlino. “Sono stati colpi al cuore i commercianti dei mercatini di Natale, non possiamo e non dobbiamo restare insensibili dinanzi a tutto ciò. Non possiamo assuefarci, anche per noi è un giorno triste, sono morte 12 persone, 48 sono state ferite. E’ tremendo tutto ciò, diciamo basta al terrorismo”. E’ il commento di Rino Bilotto, presidente di Assoapi Avellino, associazione delle piccole e medie imprese, che ha voluto dedicare un intento momento di riflessione sui fatti di Berlino. Sulle casette di Natale, sono comparse anche delle coccarde nere, in segno di lutto e di rispetto. Ed i commercianti invitano i cittadini di Avellino a deporre un fiore sotto il Pino Irpino, l’albero di Natale collocato dinanzi la villa comunale.