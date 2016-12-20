Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Ancora droga in Irpinia, arrestato minorenne ad Ariano Irpino | News Irpinia

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Ancora droga in Irpinia, arrestato minorenne ad Ariano Irpino | News Irpinia
#irpinia news | Prosegue senza sosta l’attività preventiva e repressiva contro il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.Durante la mattinata odierna, in località Cardito di Ariano Irpino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, impegnati in un servizio coordinato a largo raggio che ha interessato i comuni di Grottaminarda e Ariano Irpino, hanno proceduto al controllo di uno studente minorenne frequentante  un istituto professionale del Tricolle trovandolo in possesso di 3 dosi di  hashish.Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto, abilmente occultati nell’intercapedine di un divano sito nel garage dell’abitazione paterna, un panetto quasi integro della medesima sostanza ed un taglierino utilizzato per il taglio ed il confezionamento delle dosi.Lo stupefacente, del peso complessivo di 80 gr, ed il cutter sono stati sottoposti a sequestro.Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza di reato il giovane, su disposizioni della Procura per i Minorenni di Napoli, veniva accompagnato presso il C.P.A. di Napoli Colli Aminei per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Petracca: Su fondi Europei e Sviluppo è da irresponsabile dividere i territori

Articolo Successivo

Attentato Berlino: ad Avellino le casette di Natale a lutto

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018