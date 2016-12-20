Home Cronaca Ancora droga in Irpinia, arrestato minorenne ad Ariano Irpino | News Irpinia

Ancora droga in Irpinia, arrestato minorenne ad Ariano Irpino

di Redazione 20/12/2016

#irpinia news | Prosegue senza sosta l’attività preventiva e repressiva contro il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.Durante la mattinata odierna, in località Cardito di Ariano Irpino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, impegnati in un servizio coordinato a largo raggio che ha interessato i comuni di Grottaminarda e Ariano Irpino, hanno proceduto al controllo di uno studente minorenne frequentante un istituto professionale del Tricolle trovandolo in possesso di 3 dosi di hashish.Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto, abilmente occultati nell’intercapedine di un divano sito nel garage dell’abitazione paterna, un panetto quasi integro della medesima sostanza ed un taglierino utilizzato per il taglio ed il confezionamento delle dosi.Lo stupefacente, del peso complessivo di 80 gr, ed il cutter sono stati sottoposti a sequestro.Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza di reato il giovane, su disposizioni della Procura per i Minorenni di Napoli, veniva accompagnato presso il C.P.A. di Napoli Colli Aminei per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.