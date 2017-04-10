Palio Montoro, nasce l'associazione di promozione sociale
di Redazione
10/04/2017
Il Palio Montoro presenta quest’anno una grandissima novità. L’evento a carattere sportivo e culturale senza scopo di lucro che dal 2011 anima l’estate montorese trova la sua identità nella nascente associazione di promozione sociale “Palio Montoro”. Nata per dare continuità e stabilità a un progetto che da sempre ha mirato all’aggregazione di tutti le componenti sociali e alla sensibilizzazione su tematiche importanti per la nostra comunità, la nuova associazione diventa il punto di incontro di tutti i giovani del territorio che nel corso del tempo si sono impegnati nella realizzazione della manifestazione con il patrocinio del comune di Montoro Inferiore prima e, successivamente, del comune di Montoro. L’esigenza di costituirsi in un’associazione nasce dalla consapevolezza che questa nuova veste rappresenta, nel panorama della promozione sociale, il mezzo più opportuno ed efficace per perseguire le finalità che da sempre caratterizzano l’evento: aggregazione e crescita culturale. A differenza delle precedenti edizioni che hanno limitato lo svolgimento delle attività a circa venti giorni nel periodo estivo, oggi il progetto mira a coprire l’intero anno attraverso l’organizzazione e la realizzazione sia di attività ludiche sia di attività a prevalenza culturale con lo scopo di sensibilizzare i cittadini montoresi sulle tematiche più sentite che riguardano il nostro territorio. Ogni edizione si è incentrata sulla discussione e l’approfondimento di un tema che ha particolarmente colpito la coscienza popolare. Dopo aver parlato di vita, di ambiente e di tutela della salute, quest’anno la scelta circa l’argomento intorno al quale si concentrerà l’attività dell’organizzazione è ricaduto sull’immigrazione e su possibili modelli di integrazione, la vera sfida con cui ora siamo chiamati a confrontarci. Una realtà che riguarda non più solo le grandi città italiane, ma che inizia ad essere attuale anche in contesti più piccoli come la nostra comunità. Il tesseramento è ufficialmente aperto. Fin da ora sarà possibile diventare soci dell’associazione Palio Montoro e prendere parte attivamente al grande cambiamento che investirà la nostra comunità. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook. O scrivere a [email protected]
