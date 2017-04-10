Home Dai Comuni Minibasket, ieri serata indimenticabile per i bambini della "Montoro Taurus"

di Redazione 10/04/2017

I bambini della scuola di Minibasket "Montoro Taurus" difficilmente dimenticheranno la serata di ieri. I giovanissimi campioncini della Città di Montoro, hanno assistito per la prima volta ad una gara di basket professionistico, quella che la Sidigas ha giocato e vinto ieri al Paladelmauro di Avellino, contro Cantù. Ad accompagnarli il coach della Montoro Taurus, Sandro Maffei. Tante le emozioni vissute per i protagonisti della prima, nuova, realtà cestistica della Città dei Due Principati, che hanno potuto a fine gara festeggiare la vittoria dei lupi, giocando anche sul parquet dei loro beniamini e scattando foto ricordo con il capitano della Scandone, Marques Green, Adonis Thomas, Giovanni Severini, Salvatore Parlato e Retin Obasohan. I bambini iscritti intanto continuano l'attività sportiva presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo Galiani, alla frazione Torchiati, due giorni a settimana ore 18.00 alle ore 20.00. Un progetto nato grazie alla passione del Consigliere Comunale Guglielmo Lepre e da Fabio Capuano, con la Csi Formactions main sponsor, che ha come scopo quello di contribuire allo sviluppo dello sport definito "nobile", in un territorio, quello montorese, in cui non era ancora nata una realtà sportiva dedicata allo sport della palla a spicchi, nonostante i tanti appassionati della disciplina. Per chi volesse iscriversi o chiedere informazioni può farlo chiamando al 320/8716122. Il Kit sportivo ufficiale della squadra sarà consegnato gratuitamente a tutti i neo iscritti a partire dall’età di 5 anni.