Ostiamare-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
25/11/2018
Si è appena concluso Ostiamare-Avellino, match di Serie D che, nel Girone G, è valido per la quattordicesima giornata del girone di andata. Agli ordini del mister Greco l'Ostiamare è scesa in campo dal primo minuto con Barrago, Di Iacovo, Martorelli, Sarrocco, Colantoni, Bellini, Cabella, D'Astolfo, Ferrari, De Iulis ed Olivetti, mentre il mister degli irpini Archimede Graziani ha mandato in campo dall'inizio Lagomarsini, Nocerino, Morero, Dondoni, Parisi. Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, De Vena e Ciotola.
Ostiamare-Avellino 1-2, i marcatoriL'Avellino ha conquistato i tre punti segnando un gol per tempo, al 16-esimo della prima frazione con Ciotola che poi nella ripresa, al 27-esimo del secondo tempo, ha lasciato il posto a Sforzini. Proprio Sforzini, al 37-esimo, ha portato il risultato sullo 0 a 2, mentre il gol della bandiera per l'Ostiamare è stato siglato da Chinapah al 43-esimo della ripresa. Il match Ostiamare-Avellino, allo stadio 'Anco Marzio', è stato diretto dal'arbitro Bracaccini di Macerata coadiuvato dagli assistenti Matera e Cleopazzo di Lecce.
Prossimo turno Serie D 2018-2019, Avellino in casa contro il TrastevereNel prossimo turno di Serie D 2018-2019, nel girone G, l'Avellino giocherà in casa contro il Trastevere. In particolare, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match Avellino-Trastevere, che è valido per la 15-esima giornata del girone di andata, si disputerà domenica 2 dicembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30.
