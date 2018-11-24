Ostiamare-Avellino, Graziani: 'Orecchie ben dritte e fare la nostra partita'
di Redazione
24/11/2018
Dopo la vittoria conquistata in casa al 'Partenio' contro la Vis Artena, l'Avellino guidato dal mister Archimede Graziani domani pomeriggio cercherà la continuità di risultati provando a vincere sul campo dell'Ostiamare. Il match Ostiamare-Avellino, infatti, è in calendario dalle ore 14,30 di domenica 25 novembre del 2018 per la 14esima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
Ostiamare-Avellino, Archimede Graziani: 'Toccherà a noi essere pronti'Sul match di domani pomeriggio l'allenatore degli irpini, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato, tra l'altro, che 'le difficoltà tecniche non mancheranno, e che 'il campo è simile a quello dell'Atletico'. 'Toccherà a noi essere pronti', ha aggiunto il mister Graziani, 'con le orecchie ben dritte e fare la nostra partita'. Nel girone G di Serie D, intanto, la 14-esima giornata de girone di andata è iniziata oggi con l'anticipo del sabato Lupa Roma-Albalonga che si è concluso con il risultato pirotecnico di 3 a 3.
Le altre sfide della quattordicesima giornata, Serie D Girone GOltre a quella dell'Avellino, tutte le altre gare della 14a giornata, nel girone G, si disputeranno domani, domenica 25 novembre, secondo il seguente calendario: Aprilia-Lanusei, Budoni-Anzio Lavinio, Cassino-Latina, Castiadas-Flaminia, Monterosi-Latte Dolce, Torres-Ladispoli, Trastevere-Anagni e Vis Artena-SFF Atletico.
